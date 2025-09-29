В Москву из Санкт-Петербурга приехали шедевры из коллекции Русского музея

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась на ВДНХ. На ней представлены посвященные столице шедевры, которые бережно привезли из Санкт-Петербурга, сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба ВДНХ

Выставка проходит в павильоне № 1 «Центральный». Посетители смогут увидеть 104 живописных полотна и 11 скульптур, в том числе такие крупногабаритные картины как «Степан Разин» Василия Сурикова и «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» Ильи Репина.

«Шедевры из коллекции Государственного Русского музея совершили уникальное путешествие из Петербурга в Москву. (…) Иконы, малогабаритные картины и скульптуры перевозили в климатических ящиках. Большую часть крупноформатных полотен транспортировали на специальных валах», — уточнили в мэрии.

Для перевозки реставраторы Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге сняли картины с подрамников и накатали на валы. В Москве специалисты музея и ВДНХ раскатывали каждое полотно, тщательно осматривали и натягивали на подрамник.

«Для некоторых большемерных картин изготовили новые рамы. Так, обрамление сделали для всемирно известного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения». Историческая рама осталась в Русском музее во избежание повреждений при перевозке», — отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом помещение павильона № 1 «Центральный» было специально подготовлено к выставке, температура в нем не поднимается выше +21 градуса, а относительная влажность воздуха составляет 40–55%. Также для экспозиции использованы семь модульных климатических витрин с антибликовым стеклом, их высота — четыре метра, а ширина — от шести до девяти метров.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход на экспозицию — до 20:00). Для посещения необходимо приобрести билеты в кассе павильона № 1 или онлайн, отметили в мэрии Москвы.

