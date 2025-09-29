Юные «активные граждане» Москвы выбрали имя для олененка

Маленькие москвичи в ходе голосования на платформе «Активный гражданин — детям» выбрали имя для детеныша европейской лани, который родился в вольерном комплексе экоцентра «Дом лани» в заказнике «Зеленоградский». Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Mos.ru

Больше всего голосов получило имя Росинка. Ему отдали предпочтение 42% пользователей платформы в возрасте от шести до 14 лет. Это имя производное от названия страны и напоминает о том, что олененок появился на свет 12 июня, в День России.

Среди вариантов также были имена Июнька (выбрали 15% детей), Пятнышко (36%) и Лето (7%). Голосование было подготовлено платформой совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

«Мама уже познакомила маленькую лань со стадом. Олененка могут увидеть и гости вольерного комплекса. При посещении «Дома лани» не нужно кричать и шуметь, чтобы не напугать детеныша. Кроме того, не надо его кормить: у олененка особое меню. Это трава, сено, желуди, каштаны, овощи и веточки», — отметили в мэрии.

На платформе «Активный гражданин — детям» юные москвичи могут не только принимать важные для города решения, но и принимать участие в викторинах и играх, которые знакомят с Москвой.

Напомним, что проект правительства Москвы «Активный гражданин» существует с 2014 года. С его помощью москвичи могут донести до властей свое отношение к решениям, которые принимаются в различных сферах жизни столицы. За время существования к проекту присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. В том числе жители города оценили и фестивальные площадки, работавшие в этом году рамках «Лета в Москве». Было собрано более миллиона мнений.