Москвичам пообещали потепление

К концу недели в Москве ожидается небольшое потепление. Улучшение погоды пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Ночные температуры повысятся до плюс 2-7 градусов, а дневные — до плюс 8-13 градусов. Это произойдет на фоне смены воздушного потока, пояснила синоптик.

«Как говорится, существенное повышение не ожидается, но погода, скажем так, будет помягче, потому что северо-восточный ветер всегда приносит ощущение озноба», — отметила Позднякова.

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о холодных ночах

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о ночных заморозках. По прогнозам метеоролога, в ночь на вторник, 30 сентября, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов Цельсия.