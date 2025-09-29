В Москве началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Сооружение соединит Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мнёвники, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

После реализации проекта горожане получат новую пешеходную связь между двумя районами – Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим спортивным объектам.

Новый мост украсят напоминающими крылья арками, а его пролет будет декорирован деталями красного цвета. Также специалисты разместят на нем архитектурно-художественную подсветку, рассказал мэр.

Он уточнил, что работы ведутся на обоих берегах Москвы-реки. Их завершение запланировано на 2027 год.

Ранее движение было запущено по мосту Академика Королева, который соединяет Шелепихинскую набережную и парк "Фили". Сооружение улучшило транспортную доступность для 500 тысяч человек. Более того, удалось снизить нагрузку на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Кутузовский проспект.