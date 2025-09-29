Вильфанд: В ночь на 30 сентября температура в Москве опустится до -2 °С

Ночью температура воздуха в Москве опустится до минус двух градусов, но к выходным потеплеет. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Москва находится в холодной части антициклона и воздушные массы перемещаются с севера и с северо-востока.

"Поэтому уже в ближайшую ночь прогнозируются отрицательные температуры", - уточнил он.

Заморозки придут не только в Подмосковье, как раньше, но и в Москву. Ночью в спальных районах ожидается минус два градуса, тогда как в центре будет до плюс двух градусов. В ночь на среду и четверг будет такая же температура.

Днем сегодня и завтра в городе будет 9-11 градусов, а по области всего 6-7 градусов тепла. Незначительное повышение температуры начнется со среды.

"Антициклон будет отходить на восток. И воздушные массы будут перемещаться в Москву не с северо-востока, а с востоко-юго-востока", - сказал синоптик.

Максимальная температура воздуха в среду и четверг в городе 11-13 градусов, что считается ниже нормы.

В пятницу, 3 октября, и в субботу, 4 октября, в Москве днем будет ясно и солнечно, а температура от 12 до 14 градусов, ночью - от 0 до 5 градусов.