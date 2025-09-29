В Музее космонавтики в Москве пройдет Всемирная неделя космоса

Всемирная неделя космоса со специальной программой мероприятий в честь запуска первого искусственного спутника Земли пройдет с 4 по 10 октября в Музее космонавтики в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В 2025 году в программе мероприятий традиционно запланированы встречи с учеными, мастер-классы, экскурсии, лекции, а также мероприятия для детей", - рассказали в пресс-службе.

4 октября в рамках Международного дня животного и начала праздничной недели пройдет интерактивный квест по экспозиции "Четырехлапый спутник". Вопросы квеста будут основаны на истории первых спутников, полетов первых животных и первых образцах космической техники. Днем в экспозиции проведут мастер-класс "Конструкторы", на котором соберут большую модель ракеты-носителя "Союз", также будет организовано путешествие по музею с собаками-роботами, которые покажут свои умения и навыки копирования поведения настоящей собаки.

5 октября состоится День астрономии с лекциями от ученых и национальных тренеров, наблюдениями в телескопы, изучением редких затмений и транзитов. В ходе лекций гостям расскажут, в том числе, как осуществляется стыковка и перестыковка в космосе, как в домашних условиях доказать форму Земли, определить скорость света, изучить структуру Вселенной и другое. На мастер-классах участники смогут поработать с астрономическими инструментами и в игровой форме изучить звездное небо. Также состоится паблик-ток главного тренера сборной России по астрономии на открытой международной олимпиаде (OWAO) Ивана Утешева.

Кроме того, в этот день запланированы тематические сеансы в цифровом планетарии. Зрители смогут увидеть все самые редкие и красивые астрономические явления за 15 минут и узнать об их особенностях - полном солнечном и лунном затмении, прохождении Меркурия и Венеры по диску Солнца. А на площадке перед музеем развернется астрономическая "лаборатория", где можно будет наблюдать Солнце или, в случае неблагоприятной погоды, крупные наземные объекты в телескопы, узнать о принципах их работы, устройстве и видах.