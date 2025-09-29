В Московском зоопарке рассказали, откуда берется снег для белых медведей

В Московском зоопарке живут два белых медведя — Айка и Терпей. Для этих животных созданы все необходимые условия: просторные вольеры, разнообразные игрушки и открытая терраса для прогулок, оснащенная бассейном и снежной горкой. В зоосаде объяснили, откуда берется снег в любое время года и почему он не тает.

© Вечерняя Москва

Снег белым медведям необходим для охлаждения. Также работники зоопарка прячут в нем мясо и рыбу для удовлетворения охотничьих инстинктов животных. Чтобы обеспечить Айку и Терпея снегом круглый год, в вольере установлен ледогенератор.

— Мы используем генератор чешуйчатого льда, который производит мелкие льдинки в форме пластинок. Их молекулярная структура отличается от снежинок: такой искусственный снег тверже и тает медленнее обычного. В отличие от искусственного оснежения на горнолыжных склонах, мы не используем химические реагенты — только воду и морскую соль, — рассказал начальник отдела «Хищные животные» Московского зоопарка Иван Пажетнов.

В морозную зиму этот прибор отключают, и медведи наслаждаются естественным снегом. Летом, особенно в жару, генератор работает непрерывно, производя от трех до пяти тонн искусственного снега в сутки, передает «КП».

Увидеть белых медведей в Московском зоопарке можно через онлайн-трансляции на сайте mos.ru.

В августе впервые за всю историю существования Московского зоопарка специалисты взяли кровь из вены белого медведя без применения анестезии. Айка не только позволила врачам произвести забор крови, но и сама протянула свою лапу зоологам, оставаясь при этом в сознании и не испытывая стресса. Регулярная проверка анализов крови и профилактические осмотры позволяют специалистам вовремя выявлять любые изменения в состоянии здоровья животного.