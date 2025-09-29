Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы

Системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим работы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр отметил, что все мероприятия прошли в соответствии с графиками. В данный момент организована подача тепла в жилые дома, соцучреждения, а по решению администраций – в офисные здания, предприятия торговли и промышленности.

В работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, также круглосуточно дежурят аварийные бригады.

К осенне-зимнему периоду подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили в установленный срок.

Рабочие провели гидравлические и температурные испытания теплосетей, что дало возможность заранее выявить ненадежные участки и привести их в порядок. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.

В Москве работает горячая линия по вопросам отопления. По номеру 8 (800) 100⁠-23⁠-29 москвичи узнать об отопительном сезоне, подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей.

Впервые горячую линию запустили в 2019 году. За это время на нее обратились 1,1 миллиона раз, из них 106 тысяч – в прошлом году.