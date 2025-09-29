Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 миллионов человек

Москвичи получили доступ к более чем десяти миллионам электронных медицинских карт. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что медкарта стала ключевым инструментом современной городской медицины, где хранятся результаты анализов, протоколы осмотров, назначения и выписки из стационара.

Собянин отметил, что пользователи могут вести «Дневник здоровья», добавлять показатели вручную, голосом или через фото, а ИИ-ассистент помогает фиксировать пульс, давление, уровень сахара, кислорода в крови, температуру, рост и вес. Также доступна функция заказа питания на молочной кухне.

Мэр подчеркнул, что сервис позволяет врачу и пациенту работать онлайн, сокращая визиты в поликлиники и ускоряя диагностику. Особое внимание уделено родителям: они могут наблюдать за новорожденными в отделениях реанимации и патологии через онлайн-трансляцию, получив доступ через лечащего врача.

— За пять лет ЭМК превратилась в один из самых масштабных цифровых сервисов столицы, а ее популярность за последние четыре года выросла в 15 раз, — написал Собянин в мессенджере MAX.

Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровизации госуслуг. Столица как лидер цифровизации государственных и муниципальных услуг инициирует внедрение системы адаптации населения к использованию цифровых сервисов.