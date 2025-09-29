Синоптик сообщил о раннем октябрьском похолодании в Москве

В столице в ближайшие дни дневные температуры будут ниже привычных значений и напомнят середину октября, при этом по утрам ожидается всего 4-5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В первой половине недели в Москве дневная температура составит 9-11 градусов, а в области – до 17, передает ТАСС.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурный фон будет на 3-4 градуса ниже нормы.

Он отметил: «В понедельник и вторник дневная температура в Москве составит 9-11 градусов, по области – до 17. А в ночь на вторник из-за максимально высокого давления значения могут понижаться до минус 4 градусов. В среду максимальная температура днем составит 12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября».

Напомним, накануне синоптики предупредили о возможных заморозках до минус одного градуса в Подмосковье и местами в Москве из-за антициклона и прояснений в облаках.

Накануне первый снег выпал на Урале после мощного похолодания.