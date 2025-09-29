В Москве ожидается экстремальное атмосферное давление

Экстремально высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве 30 сентября. Рекорд может быть побит, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По оценкам, атмосферное давление в Москве во вторник составит 765-767 мм ртутного столба. Это около рекордного значения, будет ли оно побито - посмотрим. Однозначно существует характеристика того, что это экстремально высокое давление", - сказал он.

Метеоролог объяснил, что в течение всей недели давление будет выше нормы на 17-18 мм ртутного столба. А в начале следующей недели давление останется высоким, но уже не будет экстремальным.