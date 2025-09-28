Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидаются ночные заморозки, днем температура не поднимется выше +12 градусов, рассказала в беседе с «Абзацем» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Накануне стало известно, что в Москве подали тепло в больницы, школы и другие социальные объекты. Позже начнется запуск горячей воды в батареи жилых домов, процесс занимает несколько дней.

«В Москве и области предстоящая неделя будет холодной. Ожидается рекордно высокое давление. В Подмосковье ночью столбики термометров будут опускаться до -3 градусов, в столице — до -1 градуса. Дневная температура не поднимется выше +10…+12 градусов. Это ниже климатической нормы на 2–3 градуса», — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что на предстоящей неделе дожди в Москве и области не прогнозируются, ожидается сухая и прохладная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, в свою очередь, что на следующей неделе в российскую столицу придут заморозки.

«С понедельника [29 сентября] начнется заметное похолодание, потому что давление повысится. В понедельник, вторник, среду и четверг будет очень высокое давление, поэтому никаких осадков не будет, но погода будет холодная», — уточнил синоптик.

В понедельник атмосферное давление будет стабильно высоким в течение всего дня — около 779 мм ртутного столба.