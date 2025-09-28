Синоптик рассказал, когда в Москву придет «старое бабье лето»

Москвичей на предстоящей неделе ждет «старое бабье лето» — в столице установится сухая и солнечная погода, обусловленная антициклоном. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе москвичей ждет старое бабье лето», — сообщил Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Синоптик пояснил, что уже с понедельника на Москву начнет влиять южная периферия мощного антициклона, что приведет к отсутствию осадков и заметному похолоданию в ночное время.

По его словам, ночные температуры опустятся до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+12. Он также отметил: в ночные и утренние часы во вторник, среду и четверг минимальные значения температуры приблизятся к нулю, местами возможны слабые заморозки. После полудня потеплеет до +8…+13.

В конце недели, как уточнил эксперт, из-за увеличения облачности ночные температуры повысятся и заморозки отступят: минимальные показатели составят +1…+6, а в середине дня воздух прогреется до +9…+14 градусов. Преобладание обширной области повышенного атмосферного давления сохранит сухую и ясную погоду не только в Москве, но и на большей части Русской равнины.