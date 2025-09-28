Эколог дал прогноз по снежным зимам в Москве

Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что зимы в Москве останутся снежными. Его слова цитирует ТАСС.

По мнению эксперта, так называемые «европейские» бесснежные зимы не будут частым явлением в российской столице. Также он отметил, что метеорологи фиксируют смещение сезонов года по месяцам и повышение среднегодовой температуры — из-за межледникового периода, в котором находится Земля.

«Эти явления ученые наблюдают уже не первое десятилетие, а если говорить о сроках их окончания, то тут речь идет не про годы, а как минимум про десятилетия, так что забыть про снег зимой москвичам пока не получится, он будет», — подчеркнул Владимир Пинаев.

Специалист добавил, что в целом в стране зимы останутся снежными и холодными. Пинаев заключил, что любые изменения климата всегда сопровождаются экстремальными погодными явлениями и расширением ареала обитания южных видов флоры и фауны на северные территории.

