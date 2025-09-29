Москвичей призвали готовиться к экстремальному явлению

В столице во вторник, 30 сентября, ожидается экстремально высокое атмосферное давление. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Давление поднимется до 765-767 миллиметров ртутного столба.

«Это около рекордного значения, будет ли оно побито — посмотрим», — прокомментировал специалист.

Ожидается, что давление будет выше нормы на 17-18 миллиметров ртутного столба на протяжении всей недели. В начале следующей недели оно останется высоким, но уже не будет экстремальным.

В понедельник и вторник дневная температура в столице будет держаться в пределах плюс 9-11 градусов. Затем немного потеплеет: в среду, 1 октября, днем ожидается плюс 12-14 градусов, в четверг и пятницу, 2 и 3 октября — плюс 10-15 градусов. Ночами во вторник и среду ожидается температура от минус 1 до плюс 1 градуса. В четверг столбики термометров окажутся на отметке от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью в пятницу ожидается от 0 до плюс 5 градусов.

Синоптик сообщил о раннем октябрьском похолодании в Москве

Синоптики прогнозируют потепление в выходные. В ночь на субботу, 4 октября, ожидается плюс 2-7 градусов, днем плюс 11-16 градусов. В ночь на воскресенье, 5 октября — плюс 4-9 градусов, днем — плюс 12-17.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в понедельник, 29 сентября, в Москве атмосферное давление будет повышенным и составит 763 миллиметра ртутного столба. Однако, несмотря на это, в небе будет облачно.