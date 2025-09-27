В Москве открыли движение транспорта по Университетской площади

Движения транспорта в Москве на Университетской площади, перекрытое ранее из-за мотофестиваля, открыто. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Университетской площади открыто", - написано в Telegram-канале ведомства.

XIII Московский мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, проходит в столице 27 сентября. В этом году его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в фестивале принимают участие 26 мотоклубов.