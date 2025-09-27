В районе Солнцево улучшают дорожную инфраструктуру. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начали работы по строительству и реконструкции дорог на участке от улицы Волынской до улицы Родниковой. Они пройдут в три этапа, — рассказал глава города.

На первом этапе планируется создать новые проезды №1153 и №1157, а также провести модернизацию улицы Родниковой и ряда других участков. В общей сложности будет построено почти три километра дорог, которые обеспечат транспортную связь жилых районов с платформой МЦД-4 Новопеределкино и свяжут улицы Авиаторов, Родниковую и Новопеределкинскую. Завершение этих работ запланировано на 2026 год.

На втором этапе строители реконструируют железнодорожный переезд у станции МЦД-4 Новопеределкино, расположенный на пересечении улиц Юлиана Семенова и Новопеределкинской.

На третьем этапе планируется обновить Проектируемый проезд №1156 в квартале №32 в районе, чтобы обеспечить удобный выезд на улицу Родниковую, говорится в публикации.

24 сентября Сергей Собянин объявил о запуске движения по Проектируемому проезду №57, который поспособствовал соединению Волжского бульвара со Вторым Грайвороновским проездом. Специалисты проложили четырехполосную дорогу и реконструировали участок 2-го Грайвороновского проезда.