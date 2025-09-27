Московские колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ

Колледжи Москвы подключили к цифровой платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Обучение станет удобнее и современнее и для студентов, и для педагогов. Учащимся доступен сервис "Колледж МЭШ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что платформа разработана на основе электронного дневника московских школьников, поэтому интерфейс знаком учащимся и позволяет быстро освоить новые функции. Студенты смогут просматривать расписание занятий и практических мероприятий, домашние задания, электронную зачетную книжку и другую информацию. Данные отображаются по семестрам и напоминают бумажную версию документа.

Педагоги смогут использовать электронный журнал для планирования и организации занятий, а также библиотеку "МЭШ", которая регулярно пополняется контентом по практическим и общеобразовательным дисциплинам, отметил Собянин.

Для полноценного подключения колледжей к цифровой образовательной среде обновлена IТ-инфраструктура. В частности, закуплено более 3 тыс. ноутбуков для преподавателей и организовано свыше 5,5 тыс. точек Wi-Fi.

Мэр добавил, что в будущем планируется расширять и дорабатывать возможности сервисов МЭШ с учетом специфики среднего профессионального образования.