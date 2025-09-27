В московском метро отреставрируют четыре станции

Московский метрополитен объявил тендер на реставрацию четырех станций в центре. Они построены еще в 1935-1951 годах и признаны памятниками архитектуры. Это станции «Динамо», «Новокузнецкая», «Комсомольская» красной линии и «Белорусская» на кольцевой ветке. Город готов потратить на их реставрацию около 4 млрд рублей.

Скорее всего, некоторые станции придется закрыть на время ремонта. Но реставрация им необходима, указывает специалист по истории московского метро, экскурсовод Алена Мухина:

«Эти станции уже давным-давно требуют ремонта. Что касается «Динамо» и «Белорусской», их нужно было начать реставрировать еще много лет назад. Недалеко от «Динамо» исторически находились пруды, которые были засыпаны, и, конечно, подземные воды дают о себе знать. Плюс ко всему прочему, когда строили переход на «Петровский парк», была нарушена целостность замороженных грунтов, это все хлынуло в метро. Что касается «Белорусской», там также подземные воды. И эти станции, которые были открыты в период с 1938 по 1954 годы, за всю свою историю ни разу капитально не реставрировались — был местами произведен косметический ремонт, но он, по сути, только дает видимость ремонта. «Белорусская» несколько раз уже принимала реставраторов, но там был точечный ремонт: некоторые пилоны закрывали и что-то делали. Поэтому капитальный ремонт нужен, но, чтобы закрыть эти станции на капитальный ремонт, возникает большая проблема с логистикой. Дело в том, что огромное количество людей будет отрезано от метро, целые районы останутся без привычных способов передвижения, потому что станции метро будут закрыты. А без закрытия, в частности «Динамо», как я считаю, ремонтировать нельзя, ее нужно полностью закрывать и уже ремонтировать. На «Новокузнецкой» тоже есть проблемы, есть те же самые подземные воды, и, если внимательно посмотреть на станцию, там установлены водоотводы. Эти водоотводы, скорее всего, и дают о себе знать. Их целостность была нарушена, поэтому это сказывается. Главная беда метро — это вода».

Конкурсы на проведение проектно-изыскательских работ, реставрацию и «приспособление» четырех станций метро столичный метрополитен опубликовал на портале госзакупок. От подрядчиков ждут разработку научно-проектной документации, технический и авторский надзор за ходом работ и саму реставрацию. Проекты должны утвердить в департаменте культурного наследия.

Предполагается, что подготовка и сама реставрация могут занять до трех лет. Заявки на тендер принимаются до 10-13 октября в зависимости от станции, общая стоимость контрактов — 4,2 млрд рублей.