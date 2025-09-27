Собянин поздравил москвичей с победой на международной олимпиаде по астрономии

Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Екатерина Чуркина из школы №179 набрала наибольшее количество баллов и стала абсолютной победительницей олимпиады.

Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №179, Ольга Карасева из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы «Летово».

Олимпиада проходила на федеральной территории «Сириус» с участием школьников из 20 стран. В составе российской сборной было шесть человек, все — москвичи. Соревнования состояли из четырех туров, а задания были связаны с реальными научными исследованиями.

— Поздравляю ребят с наградами! Это отличный результат. Желаю новых побед и настоящих открытий в мире науки, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Ранее мэр Москвы сообщил, что юные москвичи Савва Ветохин и Артем Усков в составе сборной России досрочно заняли первые места на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам, которая прошла в американском штате Колумбия.