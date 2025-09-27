Собянин: Завершена реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино

Реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино завершена. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Останкинский дворец — выдающийся памятник русского искусства конца XVIII века. В 2025 году дворцу исполняется 230 лет.

Архитектурный проект разработал Франческо Кампорези. К его воплощению привлекались такие выдающиеся мастера эпохи, как Иван Старов, Винченцо Бренна и Джакомо Кваренги.

С февраля 2025 года в усадьбе действует Центр реставрации и хранения. В его составе — музейные фонды, реставрационные мастерские и выставочные залы. Здесь проходит экспозиция «Deus conservat omnia. История реставрации Останкинского дворца», посвященная работе специалистов, убранству дворца и материалам отделки.

В рамках реставрации Египетского павильона восстановили свыше 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, отреставрировали двери с позолоченной и посеребренной резьбой. Также специалисты воссоздали элементы из искусственного мрамора, фурнитуру и лепнину и вернули исторический облик печей и скульптур сфинксов.

— Теперь Египетский павильон с галереями можно будет увидеть в первозданном виде, во всей его красоте, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Также мэр сообщил, что специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной. Заброшенную территорию спортивного объекта передали Бауманскому университету. Глава города также рассказал, что началась реконструкция Большой Юшуньской улицы. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении.