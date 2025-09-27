В Москве начался XIII ежегодный мотофестиваль

XIII ежегодный Московский мотофестиваль начался в столице.

Как передает корреспондент ТАСС, колонна из тысяч мотоциклистов стартовала со смотровой площадки на Воробьевых горах в сторону Садового кольца.

"Друзья-мотолюбители, сегодня у нас проходит очередное закрытие мотосезона 2025 года. Подводя итоги, могу сказать, что совместными усилиями правительства Москвы и Госавтоинспекции нам удалось на 14% снизить количество ДТП в Москве по сравнению с прошлым годом. К сожалению, есть и погибшие мотоциклисты. Наша задача на следующий год - сделать так, чтобы количество смертей стремилось к нулю", - сказал журналистам на закрытии мотосезона заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, сегодня в Москве зарегистрировано порядка 110 тыс. мотоциклов, количество их каждый год растет.

"Хочу пожелать всем, кто использует мотоцикл для ежедневных поездок, безопасных дорог, здоровья, взаимовыручки, которая отличает московских автомобилистов от многих других", - добавил Ликсутов.

Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстроились на старте в соответствии со своим номером. Остальные участники займут места по мере прибытия на площадку. В этом году в мероприятии принимают участие 26 мотоклубов.

"Мы регулярно подчеркиваем важность безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения. Для этого в том числе проводим мотофестивали, которые привлекают множество зрителей и участников", - отметил заммэра.

Гостей мероприятия ждет развлекательная программа, полевая кухня и точки раздачи еды, выступления известных артистов. Днем на фестивале состоится конкурс "Мотоледи". Вечером подведут итоги розыгрыша главного приза фестиваля - мотоцикла. Вход на мероприятие свободный.

В связи с проведением мероприятия, для автомобилистов действует ряд ограничений. С 11:40 временно закрыто движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на ряде центральных улиц. Движение восстановят по мере прохождения мотоколонны. Также временно закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца, в том числе, к ЦПКиО имени Горького со стороны улицы Крымский Вал, ТЦ "Атриум", Курскому вокзалу, Театру Сатиры.