Онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет 10 бесплатных показов в октябре

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил 10 бесплатных кинопоказов, которые пройдут в октябре. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что показы начнутся 1 октября, зрители увидят сразу две киноленты – комедию 1940 года «Музыкальная история» с Сергеем Лемешевым в главной роли и драму 1936 года «Депутат Балтики» о пожилом профессоре Полежаеве из Петрограда, оказавшемся в одиночестве из-за поддержки новой России в 1917 году. Показы приурочены к Международному дню музыки и Международному дню пожилого человека.

«4 октября, во Всемирный день животных, интернет-пользователей пригласят на просмотр мультипликационного фильма «Каштанка» Михаила Цехановского, снятого по одноименному рассказу Антона Чехова. «Известная история о потерявшейся собаке, попавшей в цирк, снята с живыми актерами и только потом переведена в анимацию», – отметили в музее.

В День отца, который в 2025 году отмечается 19 октября, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут документальный фильм «Маршал Буденный и Нина Буденная» из цикла «Полководцы глазами дочерей». Лента раскроет не только военные подвиги легендарного маршала, но и малоизвестные страницы его личной жизни. Виртуальные пользователи увидят уникальные архивные кадры и семейные фотографии, а также услышат рассказ дочери Буденного.

«20 октября, в День военного связиста, зрителей пригласят на просмотр фильма «Звезда». Картина снята по одноименной повести Эммануила Казакевича. Военная драма повествует о героизме советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, вынужденных принять неравный бой с немцами в финале выполнения боевого задания. «Зрители картину увидели только в 1953 году, до этого фильм был запрещен и лежал на полке. Сцена гибели разведчиков в фильме шла вразрез с требованиями искусства послевоенных лет», – добавили в пресс-службе учреждения.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут фильмы ко Дню учителя, Дню анимации и Дню основания Российского военно-морского флота. Ко Дню сухопутных войск и космических войск зрителям представят документальные фильмы телекомпании «Останкино» из цикла «Ударная сила».