Участок московского метро закроют на выходные

На выходных, 27 и 28 сентября, в Москве закроют участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщили на официальном сайте московской подземки.

С 27 по 28 сентября поезда не будут ходить от «Октябрьской» до станции «Новые Черемушки».

До воскресенья включительно специалисты будут строить пересадку со станции «Академическая» Троицкой линии на Калужско-Рижскую. У пассажиров будет возможность воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ходить вдоль закрытого участка.

До этого в Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Новая линия метрополитена будет иметь протяженность 22,2 километра и включать десять станций. В рамках проекта предусмотрены пересадочные узлы на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а также на Московское центральное кольцо (МЦК) и Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

Новая линия метро создаст удобные условия для доступа к метро жителей Бирюлево Западное и Восточное, а также улучшит транспортное сообщение в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. Запуск линии позволит миллиону москвичей значительно сократить время поездок до центра города.