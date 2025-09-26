Движение поездов на МЦД-2 временно ограничат по ночам

С 29 сентября по 3 октября на участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) между станциями «Тушинская» и «Стрешнево» поезда в ночное время будут курсировать по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В ночное время с 29 сентября до конца рабочей недели поезда МЦД-2 будут ходить по одному пути. После 00:55 до 5:55 на участке от «Тушинской» до «Стрешнево» поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Нахабино», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на станциях «Стрешнево» и «Тушинская» при следовании в центр изменится платформа прибытия поездов. После 21:00 до 7:00 возможно увеличение интервалов движения до 20 минут.