Собянин: в Москве снимают более 90 процентов отечественных фильмов и сериалов

В Москве снимают свыше 90 процентов отечественного контента. В рамках поддержки киноиндустрии создается Московский кинокластер, который объединит кинопарк «Москино», кинозавод «Москино» и киностудию Горького. Об это в пятницу, 26 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

В составе столичного кластера также работают киноплатформа и кинокомиссия «Москино».

— В августе прошла вторая Московская международная неделя кино, которую посетили больше 700 тысяч человек. Ее главным итогом стали новые соглашения и проекты, — отметил глава города.

Две московские компании договорились о совместной работе с индийскими и узбекскими партнерами. Проекты уже подали заявки на получение финансовой поддержки столицы для проведения съемок в городе.

Также в рамках мероприятия стороны подписали соглашения о киногородах. Партнерами Москвы для обмена лучшим опытом и практиками, а также для разработки совместных проектов стали Каир, Мехико, Рио-де-Жанейро и Стамбул, написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Генеральный директор Старт Продакшн Сергей Маевский высказался, что появление киноплатформы «Москино» стало важным шагом не только для организации развлекательных мероприятий в Москве, но и для развития производства фильмов и сериалов.