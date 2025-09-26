Патриотический турнир и экскурсии: как пройдут выходные в парках Москвы

Посетители московских парков 27 и 28 сентября смогут увидеть музыкальный и танцевальный фестивали, принять участие в мастер-классах, узнать много нового, а также проверить свои силы.

Как можно весело провести последние выходные сентября рассказала мэрия Москвы.

Фестивали

Музей-заповедник «Царицыно» на выходных приглашает на музыкальный фестиваль «Прекрасное барокко», где можно будет узнать, «о чем пели и страдали на заре эпохи».

Особая программа ждет и гостей парка «Кузьминки». 27 сентября здесь будет проходить форум школьного туризма «Маршрут построен».

«В парке «Красная Пресня» пройдет ежегодный фестиваль «Мир глухих». На главной сцене выступят известные блогеры и артисты, творческие коллективы с участием детей и актеров с нарушениями слуха», - отметили в мэрии.

А 28 сентября в парке «Кузьминки» пройдет танцевальный фестиваль «ДжиФокс-фест». Танцевать будут и в зоне отдыха «Терлецкая дубрава».

Спортивные мероприятия и экскурсии

Пять парков Москвы 27 сентября ждут всех желающих на зарядки со спортсменами. Они пройдут в «Ходынском поле», саду имени Баумана, Парке Горького, Таганском парке и парке «Красная Пресня» с 12:00 до 13:00.

А на футбольном поле парка Перовский у прудов «Радуга» пройдет патриотический турнир «Битва за Москву», гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 28 сентября состоится Кубок префекта ВАО. Главным событием его станет соревнование по велокроссу. Кроме этого, можно будет присоединиться к спортивным эстафетам.

Парки подготовили и экскурсии. 27 сентября в усадьбе Воронцово можно будет провести «Один день из жизни помещика», а 28 сентября в парке «Фили» пройдут экоэкскурсия о птицах и лекция «Искусство верхнего палеолита».