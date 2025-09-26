Игровой комплекс в стиле панда-парка открыт у Беловежского пруда в Москве

Мини-панда-парк появился у Беловежского пруда в Можайском районе столицы, став частью проекта комплексного благоустройства. Об этом сообщила мэрия Москвы.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Игровая зона включает в себя несколько уровней веревочных лазилок, тоннели, башни и длинные спиральные горки. Для безопасности детей в мини-панда-парке уложено специальное покрытие.

«Подняться на вершину городка можно разными способами, благодаря чему дети развивают ловкость. Также здесь есть гамак и элементы для отработки навыков скалолазания», - отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Также маленькие москвичи и гости города смогут прокатиться на канатной карусели и качелях-балансирах, попробовать пройти веревочный лабиринт. Для родителей же установлены удобные лавочки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территорий в семи районах столицы. Строительство жилых комплексов и благоустройство планируется провести в Преображенском, Коммунарке, Черемушках, Коньково, Ясенево, Марфино и Отрадном.