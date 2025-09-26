Москвичи совершили на 2 млн больше поездок на арендных самокатах с марта

Пользователи кикшеринга в столице со старта сезона совершили на 2 млн больше поездок на арендных электросамокатах, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С начала сезона на арендных электросамокатах пользователи совершили 59 млн поездок. Это на 2 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что каждый пользователь самоката – это водитель, от которого зависят не только его собственные безопасность и комфорт, но и окружающих. Ликсутов поблагодарил всех, кто соблюдает правила и проявляет уважение к другим участникам дорожного движения.