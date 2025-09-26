Собянин сообщил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Завершена реставрация Ростокинского акведука — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

© Mos.ru

Ростокинский акведук, построенный в 1783–1784 годах, расположен на северо-востоке Москвы — на границе районов Ростокино и Алексеевский, вблизи 2-го Ростокинского моста.

«Главной задачей, которая стояла перед нашими специалистами, было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024–2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка “Яуза”. Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока», — написал Мэр Москвы.

Первый московский водопровод

Несколько столетий назад для простых москвичей чистая вода была настоящей роскошью. Для питья ее можно было брать только из колодцев, которых в городе к началу XVIII века было около пяти тысяч, но большинство — частные. В 1779-м, чтобы решить проблему с нехваткой питьевой воды, императрица Екатерина II поручила создать первый московский водопровод, который открыли в начале XIX века, по нему вода подавалась в Москву из источников у села Большие Мытищи.

В составе водопровода возвели пять открытых акведуков, включая Ростокинский — единственный сохранившийся до наших дней.

В конце XVIII века Ростокинский акведук длиной 356 метров с 21 аркой был самым большим каменным мостом в России, а жители столицы называли его миллионным, так как были убеждены в том, что его строительство стоило немалых денег.

В начале XX века акведук модернизировали, проложив от Мытищ до Москвы чугунные трубы, по которым вода в город поступала вплоть до начала 1960-х. Затем в течение нескольких десятилетий по Ростокинскому акведуку проходила теплотрасса.

В 2004–2007 годах объект культурного наследия был отреставрирован и переоборудован в пешеходный мост.

Однако по мере эксплуатации возникла необходимость в проведении дополнительных работ по восстановлению исторического архитектурного облика сооружения и его приспособлению к современному использованию.

Реставрация Ростокинского акведука

В 2024–2025 годах по решению Сергея Собянина была выполнена комплексная реставрация Ростокинского акведука площадью 1,16 тысячи квадратных метров. После нее, согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения потребуется не ранее чем через 25 лет.

До начала работ сооружение имело ряд дефектов:

— сколы и трещины каменной кладки парапетов лестничных сходов, локальные разрушения и утраты накрывных плит парапетов;

— трещины в облицовке колонн северной и южной беседок-павильонов;

— локальные разрушения каменной и кирпичной кладки фасадов;

— многочисленные следы намокания каменной кладки фасадов, ее эрозия до пяти миллиметров, отслоение штукатурных и окрасочных слоев фасадов, солевая коррозия камня;

— намокание и разуплотнение кирпичной кладки в сводах арочных пролетов, выветривание и отслоение отделочного слоя;

— биопоражение и разрушение деревянных конструкций крыши пешеходной галереи (вследствие намокания);

— выветривание слоя окраски подмостового пространства, шелушение, следы намокания с отслоением окраски, эрозия камня.

Во время реставрации специалисты укрепили конструкции сооружения и своды арок, включая инъектирование трещин в кирпичной и каменной кладке, устройство горизонтальной гидроизоляции и крепление облицовки анкерами. Также были восстановлены каменные поверхности и кирпичная кладка фасадов, в том числе заменены поврежденные блоки, восстановлены утраченные элементы и штукатурка, проведены шлифовка, флюатирование, гидрофобизация и покраска поверхностей.

Расчистили и покрасили мастера и металлические решетки, отреставрировали беседки-павильоны, лестницы, площадки и парапеты, включая восстановление архитектурного декора, замену поврежденных ступеней, белокаменных и накрывных плит.

Заменены водоприемные колодцы, дренажные трубы и деструктированные элементы кровли, обновлены системы электроснабжения и имитации водотока.

Благодаря проведенной комплексной реставрации галерея акведука вновь доступна для пешеходов, выбирающих прогулочные маршруты по парку «Яуза». Чтобы посетители могли представить себе, как работала система водоснабжения Москвы 200 лет назад, в галерее воссоздали исторический желоб, сквозь прозрачное покрытие которого можно наблюдать имитацию водотока.

Итоги реставрации памятников архитектуры

«Москва — мировой лидер в области сохранения исторического и культурного наследия. С 2011 года отреставрировали уже 2377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них уже готовы», — написал Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере MAX.

Город продолжает реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Реставрация осуществляется за счет средств городского (девять памятников в 2025 году) и федерального (девять объектов) бюджетов, частных инвесторов и меценатов (12 объектов — 40 процентов от общего числа).

Всего за последние годы в Москве отреставрировано 2377 объектов культурного наследия. За счет бюджета столицы в этом году работы прошли на таких знаковых объектах, как:

— акведук через реку Яузу (проспект Мира, вблизи 2-го Ростокинского моста);

— Китайгородская стена с башней 1534–1538 годов, построенная под руководством зодчего Петрока Малого (Театральный проезд, дом 2);

— ансамбль усадьбы Коломенское XVI–XVII веков: церковь Вознесения Господня и домик Петра Первого (проспект Андропова, дом 39, строения 1 и 12);

— дворец Н.А. Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» (Летняя улица, дом 1, строение 1).

За счет федерального бюджета отреставрированы:

— дом Музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Хамовниках, где жил писатель в 1882–1901 годах (улица Льва Толстого, дом 21, строения 1–6);

— особняк О.П. Коробковой 1894 года (Пятницкая улица, дома 33–35, строение 1);

— дом, в котором жил Владимир Немирович-Данченко в 1938–1943 годах (Глинищевский переулок, дом 5/7).

За счет частных инвестиций обновлены:

— детская городская больница святой Ольги: главный и амбулаторный корпуса (Орлово-Давыдовский переулок, дом 2а, строения 1, 2);

— служебный корпус городской усадьбы, 1800 год, последняя треть XIX века (Гоголевский бульвар, дом 12, строение 2);

— юго-западная башня Даниловского монастыря XVI–XIX веков (улица Даниловский Вал, дом 22, строение 17).

Восстановительные работы сегодня

Всего на данный момент в Москве действует более 600 действующих разрешений на проведение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия. Сейчас они продолжаются на нескольких объектах, среди которых:

— здание Политехнического музея, в котором в 1918 году Владимир Ленин неоднократно выступал на заседаниях и пленумах Московского совета, митингах трудящихся (Новая площадь, дом 3/4);

— усадьба А.А. Бахрушина XVIII–XIX веков (улица Бахрушина, дом 31/12, строение 1);

— жилой дом Мальцевых XIX века (улица Большая Якиманка, дом 5);

— городская усадьба XVIII–XIX веков: главный дом, палаты рубежа XVII–XVIII веков (улица Пречистенка, дом 8, строение 1);

— объекты ВДНХ.

Также реставрация ведется на территории усадеб Кузьминки (включая ванный домик XIX века), Останкино (включая Итальянский павильон), Кусково (включая Швейцарский домик 1870-х годов), Измайлово, Виноградово, а также музея-заповедника «Коломенское».

«Мой район». Ростокино

Ростокино — динамично развивающийся район на северо-востоке Москвы, в котором проживают 52 тысячи человек. Среди его достопримечательностей — Ростокинский акведук, парк «Яуза», Киностудия Горького, храм Ризоположения в Леонове.

За последние годы в Ростокине было многое сделано для повышения качества жизни горожан. Основная часть мероприятий реализована в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина.

Крупнейшим дорожно-транспортным проектом стало строительство Московского скоростного диаметра — новой столичной магистрали, благодаря которой у москвичей появились дополнительные, более быстрые маршруты поездок по городу. Например, время в пути из Ростокина в Царицыно сократилось примерно на 37 минут (почти на 40 процентов).

Для удобства жителей возведен надземный пешеходный переход через проспект Мира в районе домов 202а-220а. Построена и реконструирована улично-дорожная сеть (в том числе Проектируемые проезды № 911 и 6049), что, в свою очередь, улучшило подъезды к станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК).

В настоящее время завершается продление улицы Бажова до станции Ростокино МЦК. Ведется проектирование дополнительного вестибюля станции Ботанический Сад МЦК, в результате чего она будет объединена с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро.

В районе организовано семь новых маршрутов наземного транспорта. Установлено более 30 современных остановочных павильонов.

Еще в 2017 году на один из самых востребованных трамвайных маршрутов столицы (№ 17) вышли первые трамваи «Витязь-Москва». Планируется реконструкция трамвайного депо имени Баумана, открытого более 90 лет назад и обслуживающего сейчас около 10 маршрутов, в том числе проходящих по территории района.

Для владельцев электромобилей оборудована зарядная станция проекта «Энергия Москвы», а для любителей велосипедных прогулок — 20 велопарковок.

Через район пролегает единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина РАН, парку «Сокольники» и ВДНХ. Здесь же находится крупнейший парк «Яуза», созданный в 2016–2024 годах по решению Сергея Собянина в верхнем течении одноименной реки. В Ростокине располагается три участка протяженного зеленого маршрута — парк «Сад будущего», парк спорта «Яуза» и парк «Ростокинский акведук», которые являются любимыми местами для прогулок и отдыха жителей круглый год.

Кроме того, в рамках формирования качественного общественного пространства в районе выполнено благоустройство Сельскохозяйственной, Будайской и Ростокинской улиц, Будайского, 1-го и 2-го Сельскохозяйственных проездов, сквера на улице Бажова. Приведено в порядок 55 дворов.

В сфере культуры масштабным проектом является модернизация Киностудии Горького, которая в этом году отмечает свое 110-летие. В сентябре Сергей Собянин открыл на исторической площадке кинокомпании на улице Сергея Эйзенштейна производственный корпус со съемочными павильонами и студиями, а также обновленный широкоформатный кинозал и центр костюма и реквизита. До конца этого года планируется завершить реконструкцию, по итогам которой на исторической площадке будет действовать шесть современных производственных павильонов с полным циклом услуг для теле- и кинопроизводства.

Выполнена реставрация Ростокинского акведука. Также работы ведутся на объекте культурного наследия регионального значения «Рабочий клуб текстильщиков» (1927–1928 годы, архитектор Леонид Веснин), расположенном на Сельскохозяйственной улице (дом 24).

Капитально отремонтирована библиотека № 55 (проспект Мира, дом 198, корпус 2). Проведен текущий ремонт библиотеки № 62 имени Пабло Неруды (Сельскохозяйственная улица, дом 13, корпус 2).

Среди жителей старшего поколения популярен районный центр московского долголетия на улице Бажова (дом 5), где действуют десятки самоорганизованных клубов в сферах творчества, образования и здорового образа жизни.

Для любителей спорта на Сельскохозяйственной улице возводится спортивный комплекс. В нем разместятся ледовая арена, два бассейна (взрослый и детский), три теннисных корта, а также тренажерный зал, помещения для занятий фехтованием, боксом и другими видами единоборств.

Построено и открыто новое здание отдела МВД России по району Ростокино (улица Бажова, дом 15а, строение 1), в котором созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции.

Программа реновации. Ростокино

В Ростокине в программу реновации включено 19 домов. Новые современные квартиры получат около четырех тысяч москвичей.

В целях реализации программы в районе подобрано шесть стартовых площадок. Переданы под заселение две новостройки по адресам: Сельскохозяйственная улица, дом 14, корпус 3 и проспект Мира, дом 135а. Завершено переселение жителей двух домов: в новые квартиры переехали 140 семей.

Два жилых комплекса (ЖК) находится на стадии проектирования (Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6 и улица Докукина, земельный участок № 10/2). Для возведения еще двух ЖК ведется подготовка градостроительной документации.