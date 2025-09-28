Шедевры из коллекции Русского музея привезли на ВДНХ

В павильоне № 1 «Центральный» проходит выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Это многослойная интерпретация столицы как художественного, эмоционального и символического образа. Посетители могут увидеть 104 живописных полотна и 11 скульптур.

© РИА Новости

Шедевры из коллекции Государственного Русского музея совершили уникальное путешествие из Петербурга в Москву. Их транспортировали на грузовых автомобилях с прицепами, чтобы перевезти как можно больше предметов за один рейс.

Иконы, малогабаритные картины и скульптуры перевозили в климатических ящиках, крупноформатные полотна — на специальных валах, снятых с подрамников реставраторами музея. В Москве полотна раскатывали, осматривали, собирали подрамники, натягивали холсты и оформляли в рамы.

Некоторые работы, например «Степан Разин» Василия Сурикова, перевозили на специальных конструкциях без снятия с подрамника, чтобы избежать повреждений. Для больших полотен, таких как «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» Ильи Репина, изготавливались новые рамы, а исторические оставались в музее. Для монтажа картины создавали конструкцию, позволяющую установить полотно в экспозиционную нишу.

Павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ подготовлен по современным музейным стандартам для демонстрации подлинных шедевров. Для экспонирования ценнейших картин и икон используют семь крупных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом, обеспечивающих сохранность, поддержание температуры и влажности, а также оптимальное освещение.

В залах также поддерживается стабильный микроклимат: температура до плюс 21 градуса, влажность 40–55 процентов, а на рамах установлены датчики сигнализации для защиты экспонатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале сентября Музей Победы представил новые раритеты в историко-мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», открывшейся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Теперь гости смогут увидеть еще 10 уникальных раритетных предметов того периода.