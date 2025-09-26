Москвичам спрогнозировали похолодание и дожди на выходных

В Москве и области 27-28 сентября пройдут дожди, температура будет отставать от климатической нормы на 2 градуса. Об этом MIR24.TV заявил синоптик Прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Парламентская газета

По его словам, если в пятницу днем в столице установится +13… +15 градусов, то в субботу уже +11… +13 градусов.

«Антициклон отступит, поэтому в прогнозах — дожди, — сказал Ильин. — В воскресенье столбики термометров достигнут +10… +11 градусов».

Он также отметил, что предстоящей ночью ожидается +5… +7 градусов, в ночь с субботы на воскресенье — от +2 до +7 градусов, в воскресенье — от +4 до +7 градусов.

Атмосферное давление понизится к субботе до 755 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье произойдет повышение до 760 миллиметров ртутного столба. В пятницу и субботу будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В воскресенье ветер сменит направление на северо-восточное, при этом его скорость сохранится в пределах 6-10 метров в секунду, заключил синоптик.