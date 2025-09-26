Между Москвой и Люберцами построили мост

Между Москвой и Люберцами построили новый пешеходный мост «Дружба», рассказали в Госстройнадзоре Московской области.

© Телеканал ЛТВ (ЛЮБЕРЦЫ) / YouTube

Мост достроили через озеро Черное — он соединяет два берега, между улицей Лавриненко в столице и ЖК «Самолет» в Люберцах.

Прогулочным шагом пересечь мост можно за шесть минут. Ожидается, что им в среднем будут пользоваться 1049 человек в час. Длина объекта — 459 метров, он оборудован перилами и камерами видеонаблюдения.

Жителям подмосковного города будет быстрее добираться до метро.

Ранее стало известно, что в Москве до 2027 года построят несколько новых пешеходных мостов. Один из них возведут под Малым Каменным мостом, что продлит прогулочный маршрут от острова Балчуг к Болотной площади. Кроме того, в Мневниковской пойме построят два велопешеходных моста — длина первого составит 222 метра, длина второго — 200 метров.