Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить фонтаны к завершению сезона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Евгений Самарин. Mos.ru

«В ближайшее время будем завершать сезон работы фонтанов. После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», — отметил Петр Бирюков.

Отключение насосов на сооружениях проводят последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш может занять от 15 минут до нескольких суток. Например, из светодинамического фонтана в Парке Горького вода уходит примерно шесть дней.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами на зиму защищают специальными конструкциями. Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» устанавливают металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» является единственным в Москве, который закрывают надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду ежегодно полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Зимой столичные фонтаны подготовят к новому сезону. Специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.