В Москве и Подмосковье дождь не закончится до позднего вечера

Дождь, отмечаемый во многих районах Москвы и Московской области, скорее всего, не закончится до позднего вечера.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По нашим прогнозам осадки будут сохраняться как минимум до позднего вечера, в отдельных районах - до полуночи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение дня количество выпавших осадков может составить от 3 до 6 мм.

Небольшой дождь метеорологи не исключают и предстоящей ночью, но он должен быть по своей интенсивности гораздо слабее, а количество выпавших осадков не превысит 1 мм. При этом температура воздуха в ночные часы прогнозируется на уровне плюс 4-6 градусов в столице и от плюс 1 до плюс 6 градусов - по области, ветер может дуть северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. 28 сентября, специалисты Гидрометцентра РФ ожидают также осадки, а столбики термометров покажут в столице 8-10 градусов выше нуля, в Подмосковье - от 6 до 11 градусов тепла.

А вот в ночь на 30 сентября осадки уже должны прекратиться и на фоне переменной облачности в мегаполисе будет от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области не исключены заморозки до минус 1 градуса. Днем в начале новой недели столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 10 градусов, в Подмосковье - до плюс 11 градусов.

Стоит заметить, что 27 сентября до 18:00 мск в столице и по области действует желтый погодный уровень из-за пожарной опасности высокого четвертого класса. Данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.