Спасатели поймали лису у храма Христа Спасителя в Москве

Специалистам удалось поймать лису возле храма Христа Спасителя на Волхонке в Москве. Об этом пишет пресс-служба отряда «СпасРезерв» в Telegram-канале.

© Telegram-канал «СпасРезерв»

По данным отряда, лиса спряталась в месте складирования стройматериалов рядом с главным храмом столицы.

«Слаженные действия всех членов экипажа позволили взять Патрикеевну на петлю для ловли животных и посадить в переноску. После этого вип-пассажирку доставили в Московский зоопарк и передали специалистам», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах нередко замечают кабанов. Небольшие стада диких свиней выходят к человеческому жилью из нацпарка «Лосиный остров».

Напомним, что дикие животные могут быть опасны для человека, способны нанести тяжелые травмы. Кроме того, они являются разносчиками различных заболеваний.