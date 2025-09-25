На ВДНХ в выходные пройдет гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй»

Гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй», где можно будет попробовать разные блюда, а также пообщаться с животными, пройдет в Москве 27–28 сентября в парке интерактивного фермерства и ремесел «Городская ферма» на ВДНХ.

© Пресс-служба ВДНХ

Все гости получат приветственные сувениры, смогут покормить и погладить лошадей, коз, альпаку, прогуляться с животными по ферме.

Детей ждет уютная площадка «Беби-ферма» — малыши попробуют себя в роли фермеров, поиграют в развивающие игры.

С 11:00 до 18:00 гости смогут поучаствовать в создании общей картины из различных материалов в духе современного искусства и проявить талант художника. Также москвичей и гостей столицы ждет знакомство с кулинарами, ремесленниками, музыкантами.

В периоды с 13:00 до 13:40, с 15:20 до 15:50 и с 17:20 до 17:50 пройдут битвы мягкими игрушечными морковками.

Для взрослых посетителей фермы предусмотрены различные мастер-классы: по созданию тыквы из синельной проволоки, плетению браслетов, рисованию кофе на бумаге, а также по жонгляжу и на развитие равновесия.