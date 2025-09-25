Скандальную скульптуру «Большая глина» перенесли на Ленинский проспект в Москве

Скульптуру «Большая глина № 4» устанавливают в Москве рядом с офисом производителя природного газа «Новатэк» на Ленинском проспекте. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

Двенадцатиметровое изваяние, созданное современным швейцарским художником Урсом Фишером, установили на Болотном острове в августе 2021 года. Произведение вызвало бурные споры, что не помешало ему простоять напротив культурного центра ГЭС-2 почти четыре года.

«Большую глину № 4» начали разбирать 28 июля. Ее форма стала метафорой стремления человека к творчеству в то же время и выражением одной из задач Дома культуры — дать всем возможность для самовыражения. Уже 5 августа скульптуру полностью демонтировали и вывезли из центра Москвы.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила, что «Большая глина № 4» была временной конструкцией, которую установили в честь открытия ГЭС-2. Писатель Захар Прилепин в свою очередь выступил с инициативой поставить на освобожденном месте памятник героям специальной военной операции на Украине.