Движение на ряде улиц в центре Москвы восстановлено

Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение открыто на Новоарбатском мосту; на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны; на ул. Сретенка; на проспекте Мира в обе стороны; на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на внутренней стороне Садового кольца перед ул. Новый Арбат; на Большом Каменном мосту», – говорится в материале.

Также движение открыли на Кремлевской набережной.