Москвичам напомнили о перекрытиях улиц города в выходные

В Москве в предстоящие выходные 27 и 28 сентября для различных мероприятий запланированы перекрытия на ряде улиц, в том числе на Садовом кольце. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«27 сентября с 11:40 временно закроют движение на внешней стороне Садового кольца, улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Бережковской набережной, на Бородинском мосту и съездах с него, а также на ряде центральных улиц», — отмечается в сообщении Дептранса.

Перекрытие Садового кольца потребуется из-за проведения мотофестиваля. Движение на указанных улицах будет открываться по мере прохождения колонны мотоциклистов. В Дептрансе посоветовали гражданам пользоваться метрополитеном для поездок в центр города в эти часы.

Также в выходные сентября будет закрыто движение транспорта на Цветном бульваре. Движение по нему от Садового кольца до Петровского бульвара закроют с полуночи и до 20 часов вечера субботы, а также с 8 часов утра и до 20 часов в воскресенье. На участках московских улиц, где перекроют движение, также будет запрещена парковка.