Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о реставрации усадьбы Кузьминки.

В настоящее время специалисты восстанавливают на территории усадьбы 10 объектов культурного наследия. В частности, завершилась реставрация Трехарочного и Большого – одноарочного гротов. Теперь они доступны для осмотра.

"Гроты появились на берегу Верхнего Кузьминского пруда в первой трети XIX века по проекту архитектора Доменико Жилярди. В Большом гроте играл любительский театр, Трехарочный был местом отдыха", – напомнил мэр.

В рамках работ гроты были расчищены. Также там проведена гидроизоляция и дренажная система. Помимо этого, специалисты отремонтировали кладку из кирпича, белого и дикого камня. Кроме того, организована замена металлического ограждения и отмостки.

Восстановлены и другие объекты, в том числе фигурные фонари и скульптуры грифонов, которые после проведенных работ были возвращены на историческое место – Арочный мост. Специалисты очистили конструкции от грязи, сняли с них старую покраску, а также возродили утраченные элементы.

По словам Собянина, все работы будут завершены в 2027 году.

Ранее мэр рассказывал о реставрации чугунных львов, которые расположены в усадьбе Кузьминки. Для этого 14 скульптур были доставлены в мастерские.

Сперва специалисты удалили наслоения краски и признаки коррозии, а после убрали трещины и дефекты металла. Акцент был сделан на восстановлении утраченных элементов.