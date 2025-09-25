В Москве за полгода врачи провели более 90 тыс. высокотехнологичных операций

Число сложных операций с применением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в столице растет ежегодно. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Москвы, за первое полугодие текущего года выполнено уже 93 тыс. высокотехнологичных операций против 83 тыс. за аналогичный период прошлого года.

"Столица добилась важного результата: москвичи получают самую современную и качественную медицинскую помощь в рамках высоких технологий. Так, за первое полугодие 2024 года столичными врачами было выполнено 83 тыс. случаев лечения в рамках ВМП, за аналогичный период 2025 года - уже 93 тыс. случаев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за восемь месяцев 2025 года высокотехнологичную помощь получили 117 тыс. пациентов. При этом подавляющее большинство такого лечения теперь приходится именно на городские больницы.

Пациенты получают лечение по всем важнейшим направлениям медицины: сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, ортопедическое лечение, офтальмология и других.

Кроме того, в 2024 году в Москве провели на 10 тыс. больше операций по удалению катаракты, чем за 2023 год, а количество операций по эндопротезированию тазобедренных суставов выросло на 3 тыс. по сравнению с 2023 годом.

Сегодня жителям Москвы также доступны роботизированные операции, "а это на сегодняшний день самые передовые малоинвазивные методы лечения". Применение роботизированных систем - это следующий этап развития хирургических технологий, который позволяет сократить период восстановления пациента после операции, подчеркнул собеседник агентства.

"Так, с применением робототехники за восемь месяцев 2025 года количество выполненных вмешательств превысило количество таковых за весь 2024 год и составляет более 2,6 тыс. Сегодня высокотехнологичные хирургические вмешательства стали повседневной практикой столичных клиник", - добавили в департаменте.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе открытия XVIII Российского общенационального офтальмологического форума сообщил, что российские офтальмологи выполняют почти 120 тыс. высокотехнологичных операций в год, такую помощь оказывают 242 медицинские организации в стране.