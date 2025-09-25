Движение перекрыли в центре Москвы

Движение временно перекрыли на нескольких улицах в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

© m24.ru

В настоящее время нельзя проехать по Тверской улице, Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Горожан призвали быть внимательными при построении маршрута.

Ранее движение отсутствовало на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат. Спустя время ограничения отменили.

Погоня после кортежа с мигалками в центре Москвы попала на видео

Между тем из-за проведения мотофестиваля в столице будут перекрыты несколько улиц. Например, с 00:01 до 06:00 26 сентября и с 08:00 до 23:59 следующего дня нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина).

Кроме того, будет запрещено оставлять машины в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина до 23:59 28-го числа.