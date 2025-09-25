В Москве перекрыли движение на Садовом кольце

В Москве временно перекрыли движение транспорта на Садовом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Кроме того, в Москве на МКАД автомобиль влетел в дорожное ограждение.