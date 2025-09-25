У капибары из Московского зоопарка родилась двойня

Два малыша появились на свет у капибары Малой в Московском зоопарке, сообщается в телеграм-канале учреждения.

© Московский Зоопарк

"Вечером 18 сентября опытная мама произвела на свет сразу двух детенышей. Малыши появились на свет с интервалом в полтора - два часа. Причем первенец родился незадолго до закрытия зоопарка, этот момент могли видеть гости онлайн-трансляций из вольеров на сайте мос.ру. Роды прошли благополучно, помощь сотрудников не потребовалась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пол новорожденных можно будет определить спустя несколько месяцев. Мама заботливо вылизала детенышей и сразу стала кормить их молоком. Зоологи внимательно наблюдают за состоянием капибарят, пока состояние одного из них требует дополнительного внимания. Это уже десятый и одиннадцатый малыши у Малой, в феврале этого года у нее родился капибаренок, которого назвали Нолик.

Капибары - социальные животные, в Московском зоопарке они живут семьей, в которую входят родители Малая и Кузьма, а также их потомство. Сейчас в группе живут две подросшие самочки: Скарлетт, Лапочка, а также малыш Нолик, остальные детеныши разъехались по другим зоопаркам. Первые несколько месяцев детеныши капибар обычно питаются материнским молоком, однако вместе с ним вскоре начинают пробовать и "взрослую еду" - животные питаются сеном, зеленью, свежими овощами, специальными кормами, а также, в небольших количествах, фруктами. У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства.

Капибары - самые крупные в мире грызуны родом из Южной Америки, они отлично плавают и ныряют, спаривание тоже происходит в воде. Малыши появляются на свет хорошо сформированными, покрытыми шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Весят новорожденные до полутора килограммов. При этом вес взрослой особи колеблется от 40 до 65 килограммов.