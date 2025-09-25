Синоптик Позднякова не исключила заморозки в Подмосковье в выходные

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в выходные дни.

По словам собеседницы RT, в столице сохранится холодная погода.

«Причём не исключено, что в субботу (27 сентября. — RT) ночью при переменной облачности температура по области местами может дойти до слабоотрицательных значений. Вот сегодня (25 сентября. — RT) заморозков не было, а там возможно, что будут заморозки. Но преобладающая температура в субботу — где-то +2...+7 °С. Дневная температура +7...+12 °С», — добавила Позднякова.

Вместе с тем будет довольно плотный ветер.

«Собственно говоря, только вот этот плотный ветер и может уберечь воздух от выхолаживания до отрицательных значений в Подмосковье. Но местами где-то (это всё равно. — RT) не исключено. Но за счёт того, что порывы ветра днём будут достигать 12—14 м/с, а температура будет +10...+12 °С, будет ощущение, что на улице довольно холодно», — отметила специалист.

В воскресенье, 28 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

«Ночь станет чуть-чуть теплее, преобладающая температура по региону — +3...+8 °С, а в Москве это будет порядка +5...+8 °С. Дневная температура +11...+13 °С в Москве. И сохранится северный ветер. То есть температура воздуха и в субботу, и в воскресенье будет ниже климатической нормы где-то на 2−3 °С. И такая ситуация будет до конца сентября включительно», — заключила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода с небольшими дождями.