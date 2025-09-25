В Москве ввели новые правила премирования учителей

В Москве заработал новый механизм начисления премий учителям. Размер выплат теперь напрямую свяжут с успехами школьников. При этом оценка вклада каждого учителя будет определяться внутри предметной кафедры. Ее руководитель сможет участвовать в подборе новых преподавателей, распределении учебной нагрузки и стимулирующих выплат. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент образования.

Результаты школьников начнут определять по независимым диагностикам. Размер стимулирующего фонда на каждый предмет будет напрямую определяться их показателями, а также оценками школьников на ЕГЭ и ОГЭ.

Изменение механизма премирования направлено на создание коллективной ответственности учителей каждого предмета за результаты учеников, отметили в столичном департаменте.