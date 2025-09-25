Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь на четверг, 25 сентября, стала в Москве самой холодной с начала календарной осени, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составила плюс 5,8 градуса – это самое низкое значение, зафиксированное в городе с начала первого осеннего месяца. До этого в лидерах были сутки 13 сентября, тогда минимум составил плюс 6,4 градуса», – написал Леус.

По данным синоптика, ближайшие три ночи в столице пройдут при температуре от плюс 3 до плюс 8 градусов.

В ночь на понедельник, 29 сентября, температура опустится до 0 – плюс 5 градусов, а во вторник ожидается близкой к 0 – возможны заморозки, добавил Леус.