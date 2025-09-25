В Москве предпрофессиональные классы выпустили около 100 тыс. учеников

Выпускниками предпрофессиональных классов столичных школ за 10 лет стали порядка 100 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"За 10 лет предпрофессиональные классы выпустили порядка 100 тыс. учеников. Сейчас более чем в 70% столичных школ открыты предпрофессиональные классы: инженерные, медицинские, IT, предпринимательские, медиа и психолого-педагогические", - написал мэр.

Он отметил, что школы оснащены новейшим оборудованием, чтобы проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. Недавно был введен единый стандарт предпрофессионального образования, который строится по модели "школа - колледж - вуз - индустриальный партнер". И теперь старшеклассники полностью сосредоточены на предметах, которые пригодятся им для поступления в вуз.

"Уже в школе они получают первые профессиональные навыки. Осваивают профессию на базе колледжа - без отрыва от учебы в школе. Посещают лекции и лаборатории в вузах, ходят с экскурсиями на предприятия. Заканчивая школу, дети имеют представление, кем они хотят стать и что им для этого нужно", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что многие выпускники предпрофессиональных классов достигают высоких результатов при сдаче ЕГЭ. В 2025 году они впервые получили сертификаты об освоении программы единого образца, дающие дополнительное преимущество при поступлении в ряд московских вузов.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, первые предпрофессиональные классы были открыты в московских школах в 2015 году. Более 90% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по своему профилю. На сегодняшний день подготовку по шести направлениям в таких классах проходят порядка 47 тыс. школьников.