Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 7,5%, рассказали в департаменте экономической политики и развития города.

На начало сентября 2025 года, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Москве работает 462 тысячи индивидуальный предпринимателей, то есть каждый 10 предприниматель страны.

Они вносят существенный вклад в развитие города, поскольку благодаря им в Москве создаются новые рабочие места, растет покупательская активность, поддерживается конкуренция. В то же время широкий потребительский спрос дает ИП возможность выбора различных сфер и форматов работы, а современные цифровые решения позволяют быстро зарегистрировать бизнес, сдавать отчетность и вести бухгалтерию при помощи онлайн-сервисов.

Москва поддерживает предпринимателей: предоставляет гранты, субсидии, отсрочки по арендным платежам. Это стимулирует развитие бизнеса и способствует увеличению числа ИП.

Треть столичных предпринимателей, то есть около 137,3 тысячи, заняты в сфере торговли, 80% из них – в розничной. 14%, около 62,2 тысячи, зарегистрированы в профессиональной, научной и технической деятельности. 12%, то есть 54,3 тысячи предпринимателей, работают в сфере операций с недвижимым имуществом.

Также популярными видами деятельности являются информация и связь, в этой сфере заняты 8% или 36,5 тысячи ИП, а транспортировкой и хранением заняты 35 тысяч предпринимателей, то есть 7,6%.

По росту количества ИП лидирует административная деятельность, с начала сентября прошлого года число предпринимателей выросло на 12,2%. Прирост в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений составил 12,1%, а в сфере операций с недвижимым имуществом – на 11,7%.

Помимо этого, среднесписочная численность работников у московских ИП составила 178,4 тысячи человек, это на 11% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что с 2011 года город продал почти 22 тысячи объектов нежилой недвижимости предпринимателям и физлицам, развивающим бизнес в Москве. Их суммарная площадь – более 3,2 миллиона квадратных метров. Бизнесмены получили новые возможности для развития своего дела, а горожане – объекты инфраструктуры и дополнительные рабочие места.